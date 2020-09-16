Ефремов назвал место, где хотел бы отбывать наказание

Российский актер Михаил Ефремов, приговоренный к восьми годам тюремного заключения за смертельное ДТП, заявил, что хотел бы отбыть срок в Чувашии. Оттуда родом его предки.

Обращение артиста передала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

«Хочу отбывать наказание в Чувашии. Там мой предок, там мои корни. Иван Яковлев был помощником отца Ленина. Он был великим просветителем, преподавателем, Библию перевел на чувашский язык. Его именем названы там многие учебные заведения», — процитировала Ефремова Меркачева. Ее слова приводит РИА «Новости».

Меркачева также указала, что представители региона уже готовят обращение во ФСИН, а с Ефремовым сейчас работают два адвоката, один из котором родом из Чувашии. По ее словам, подсудимый отрицает связь приговора с проектом «Гражданин поэт», в котором он читал стихи.

Ефремов ночью 8 июня находился за рулем своего внедорожника в нетрезвом виде. Он выехал на встречную полосу и въехал в фургон, водитель которого скончался наутро. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил его к восьми годам тюремного заключения и лишил водительских прав на три года.