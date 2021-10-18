Ученик пятого класса пострадал во время стрельбы, которую устроил шестиклассник в школе в поселке Сарс в Пермском крае. Он получил осколочные травмы, рассказала «360» его мама Ирина.

Она отметила, что ее сын получил осколочные травмы лица, уха и бедра.

«Состояние хорошее, травмы несерьезные. Я так понимаю, травмы получил от стекла. Если бы это было, как говорят, от охотничьего ружья, то от ноги ничего бы не осталось», — подчеркнула она.

Собеседница отметила, что сын испугался, но сейчас уже приходит в себя. Когда началась стрельба, он поднимался вверх по лестнице на третий этаж в кабинет.

«Он, конечно, испугался. Сейчас нормально себя чувствует, лежит отдыхает. Мы прошли всех врачей и приехали домой», — сказала она.

Ученик шестого класса пришел в школу с ружьем «Сайга», которое принадлежало его отцу. Мужчина хранил оружие в сейфе, но мальчик смог им завладеть. Он предположил, что сын мог увидеть, где он хранил ключи от сейфа.

В МВД ранее сообщали, что в результате случившегося никто не пострадал. Однако позже стало известно, что один школьник получил травмы — его задело осколками стекла, когда он поднимался по лестнице.

Стрелявшего шестиклассника задержали. Его смогла обезвредить директор школы — она уговорила мальчика зайти к себе в кабинет.