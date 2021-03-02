«От моего имени пытаются обогатиться»: мать убитой кемеровчанки Веры Пехтелевой пожаловалась на мошенников

Мошенники создали в Instagram страницу от лица мамы убитой кемеровчанки Веры Пехтелевой. Они просят о финансовой поддержке, рассказала «360» Оксана Пехтелева.

«Я просто в шоке! Мошенники создали страницу в Instagram с просьбами о финансовой поддержке. Это ужас, мне так неприятно. Это не я, это не моя семья», — сообщила она.

Женщина хочет, чтобы все знали, что страница принадлежит мошенникам. Она предостерегает тех, кто хочет отправить деньги на их счет.

«Никогда ничего подобного я не создавала и создавать не буду. Меня нет и не будет ни в одной социальной сети. Это люди от моего имени пытаются обогатиться», — сказала она «360».

Источник фото: телеканал «360»

В прошлом году житель Кемерова забил до смерти свою бывшую девушку 23-летнюю Веру Пехтелеву. Соседи несколько раз звонили в полицию и жаловались на крики. Принимали звонки 41-летний начальник смены дежурной части и 40-летний старший оперативный дежурный отдела полиции «Ленинский» кемеровского управления МВД. На вызов никто не приехал. Соседи сами выломили дверь, но девушка уже была мертва. Против полицейских завели дело по статье «Халатность».