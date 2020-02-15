От любви до долларовых долгов. Ляна Фридман отобрала квартиру у бывшего и повесила на него 500 тысяч

Москвич отдал квартиру мошеннице и задолжал 500 тысяч долларов. Женщина, которая успела побывать и подругой Бари Алибасова, и сестрой то Фридмана, то Рамзана Кадырова, уверяет, что спасла мужчину из тюрьмы.

Теперь мужчина по имени Лев вынужден с опаской приходить в квартиру, которая когда-то была его. Новая хозяйка — Ляна Фридман, и она искренне не понимает, в чем суть недовольства. По словам женщины, она заплатила за квартиру девять миллионов.

Спорить с Ляной Фридман ему боязно. 10 лет назад женщина, представляясь дочкой президента Кабардино-Балкарии, сначала заставила переписать квартиру на нее, а затем еще и потребовала у Льва 500 тысяч долларов. Женщина считает, что это плата за то, что она спасла его из тюрьмы.

«За то, что он меня заказал! Олегу, однокласснику. У меня есть запись на планшете, где он признается», — сказала Ляна Фридман.

История очень запутанная. Непонятно, чем можно так шантажировать человека, чтобы он отдал квартиру, а потом еще и подписал долговую расписку. К тому же выяснилось, что Лев и Ляна Фридман какое-то время встречались.

Для Ляны Фридман обобрать бывшего любовника — как лишить ребенка конфеты. Пару лет назад она водила за нос всю Москву. Женщина представлялась то сестрой главы «Альфа-банка», то подругой Бари Алибасова.

Но главным козырем лже-сестры Фридмана стала фотография, благодаря которой она назвала себя сестрой Рамзана Кадырова.

«Все врет! Она все врет! Профессиональная аферистка. Потому что она многому научилась в этом образе „сестры“ Фридмана, тогда ее таскали по всем телеканалам», — отметил Бари Алибасов.

Ляна Фридман, по ее словам, — единственная женщина-вор в законе. Якобы короновал ее сам Ровшан Ленкоранский. И хотя живет Ляна сейчас более, чем скромно, внедорожник BMW у нее очень колоритный.

Лев, несмотря на богатое прошлое своей обидчицы, все-таки надеется вернуть квартиру. Он уже написал заявление в полицию и Следственный комитет. Дело пока не возбудили, но проверку начали.