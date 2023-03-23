Криминал 23 марта 2023, 09:27 Освобожденный солдат рассказал о методах пыток ЦРУ в плену у «Азова» РИА «Новости»: бывший пленный из ДНР рассказал о пытках «Азова» током и водой Сайт президента Украины

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Российских военных в плену у нацбатальона «Азов»* пытали разрядами тока, обливаниями водой и избиениями. Вышедший на свободу доброволец из Донецка рассказал РИА «Новости» о методах националистов.

Мужчина отправился в зону боевых действий добровольцем и попал в плен. Сначала его и других солдат закрыли в подвале недалеко от линии фронта. Им связали руки за спиной, натянули на лица и приклеили скотчем шапки и стали бить палкой, ногами и прикладом по лицу и груди. По словам бывшего военнопленного, надзиратели сменяли друг друга каждые один-два часа, продолжали избиения и допросы, но ничего не записывали.

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Спустя время пленных увезли дальше от линии боевого соприкосновения в расположение «Азова»*, развели по разным комнатам, заставили раздеться до трусов и стали допрашивать. При этом, по словам собеседника агентства, националисты применяли методы ЦРУ.

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«Дубинкой били по локтям по коленям, потом начали накидывать мешок и поливать водой. <…> Накидывали „крокодилы“ на предплечья и наращивали постепенно ток. Терял сознание, приходил в себя от ударов», — вспомнил он.

Гражданина России, по словам солдата, били с особой жестокостью. У пленных спрашивали, откуда они родом, численность подразделений, позывные, контакты родственников.

Группа освобожденных из плена 38 военнослужащих 17 марта вернулась в ЛНР. Им оказали первую помощь, назначили лечение и реабилитацию.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.