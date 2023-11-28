Криминал 28 ноября 2023, 11:21 Освобожденный из-под стражи экс-подозреваемый в убийстве челябинец станет фигурантом нового дела Глава СКР Бастрыкин потребовал пересмотра дела об убийстве подростка на Урале Телеканал «360»

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Фигуранта уголовного дела об убийстве 17-летнего подростка в Челябинске освободили из-под стражи. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по этому случаю, сообщила пресс-служба.

Убийство произошло 9 апреля, тело 17-летнего подростка нашли возле жилого дома. Возбудили уголовное дело по статьям 105 УК России «Убийство» и 213 УК России «Хулиганство». Семь подозреваемых арестовали, еще троих объявили в розыск. Однако осенью появилась информация об освобождении одного из них. Следствие посчитало его непричастным к преступлению.

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«Председатель СК России запросил доклад по озвученным в социальных сетях сведениям по уголовному делу об убийстве подростка в Челябинской области», — сообщили в ведомстве.

В результате Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту избиения и угрозы убийством другому несовершеннолетнему, сообщило РИА «Новости». Его фигурантом может стать отпущенный из-под стражи 19-летний парень. По информации агентства, всплыла информация о его участии в нападении на другого подростка в 2020 году, угрозах пожаловавшимся родителям пострадавшего, участии в вымогательстве денег у школьников и других преступлениях.

Главу СКР также заинтересовало дело о нападении на врачей скорой помощи в Ленинском районе Челябинска. Они приехали к раненому мужчине, но он и его родственники стали вести себя агрессивно. «360» опубликовал видео с места произошедшего.