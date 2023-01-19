Криминал 19 января 2023, 00:08 Освобожденные из плена военные ЛНР подвергались пыткам на Украине Омбудсмен Сердюкова: украинские военные пытали попавших в плен бойцов ЛНР РИА «Новости»

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В ходе обмена с украинской стороной освободили 30 военнослужащих Луганской Народной Республики. Практически каждый из этих бойцов подвергался физическому насилию, сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова в Telegram-канале2-го армейского корпуса ВС РФ.

Она пояснила, что после обмена военным оказали первую медицинскую помощь, в результате которой стало известно о наличии различных травм.

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«В дороге многие из них рассказали, что абсолютно каждый подвергался физическому насилию, иногда были тяжелые случаи. Двое из сегодня прибывших — в тяжелом состоянии здоровья, им будут оказывать экстренная квалифицированная помощь, вплоть до хирургического вмешательства», — рассказала Сердюкова.

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Минобороны РФ сообщило, что 8 января из украинского плена возвратили 50 российских военнослужащих. Бойцов направили для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Москвы. Вернувшийся из зоны проведения СВО солдат Алексей Лукоянов рассказал, что попавшие в плен в начале спецоперации российские военные подверглись пыткам со стороны украинских боевиков.