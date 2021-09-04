Студентка, которую похитили и насиловали в подвале гаража в Нижнем Новгороде, отказалась от помощи медиков. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

По его словам, после проведения следственных действий пострадавшую отпустили домой.

«С ней все в порядке, от медицинской помощи отказалась», — добавил источник.

Подозреваемый в похищении девушки был задержан накануне. Ему предъявили обвинение и арестовали на два месяца. По версии следствия, студентка была похищена 24 августа, в этот день она встретилась с мужчиной с сайта знакомств.

Как писали СМИ, он отвез ее в подвал гаража в микрорайоне Щербинки, где держал против воли. По словам пленницы, похититель насиловал ее каждый день. Она уговорила его выпустить ее за выкуп, но преступник пропал, а 2 сентября ее выпустили на волю сотрудники СК и полиции.

Пострадавшая на допросе назвала предположительные имя и фамилию злоумышленника. Она увидела их на листке бумаги в комнате, где находилась в заточении. Человек с такими данными проживает в Нижнем Новгороде, занимается бизнесом и воспитывает двух детей.