Эксклюзив 01 августа 2023, 17:45 Освобождение матери челябинского похитителя девушки объяснил адвокат Адвокат Лысенко об освобождении матери челябинского похитителя: сторона защиты убедила суд РИА «Новости»

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Челябинский районный суд встал на сторону защиты при избрании меры пресечения матери Владимира Ческидова, обвиняемого в насильственном удержании девушки на протяжении 14 лет. Проходящую по уголовному делу о похищении освободили в зале суда. Представляющий интересы обвиняемой адвокат Михаил Лысенко в беседе с журналистами отметил, что с самого начала считал требование следователей об аресте избыточным.

«Стороне защиты удалось убедить суд, что мера пресечения, которую просил следователь, она избыточна», — заявил юрист, отвечая на вопрос, почему обвиняемую по тяжкой статье освободили.

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Комментировать дальнейшую стратегию работы по своей подзащитной адвокат отказался.

Само заседание проходило в закрытом режиме. Но журналистов пустили в зал заседания для оглашения решения.

По данным следствия, Ческидов в 2009 году похитил девушку, фактически превратив ее в домашнюю рабыню. Он регулярно насиловал свою жертву, удерживая ее в своем доме на протяжении 14 лет.

С еще одной заложницей мужчина расправился в 2011 году. Ее расчлененные останки следователи нашли закопанными в погребе во время осмотра дома,.

Все это происходило на глазах у матери похитителя, которой предъявили обвинение в похищении. С таким решением женщина не согласилась.

Перед оглашением судебного решения она заявила, что девушка жила с сыном по своей воле и в любое время могла уйти.

Такой же позиции придерживался и Ческидов. Он подчеркивал, что не насиловал свою пленницу и никакого похищения не было. Однако убедить суд не смог.

Ближайшие два месяца обвиняемый в похищении, изнасиловании и убийстве мужчина останется в следственном изоляторе.