Осужденный за убийство жены фотограф обжаловал отказ в УДО

Фотографу Дмитрию Лошагину, которого в 2015 году осудили за убийство жены, отказали в условно-досрочном освобождении. Но он обжаловал такое решение, сообщили в пресс-службе суда Свердловской области.

«В Свердловский областной суд поступила жалоба Дмитрия Лошагина на постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга, который оставил без удовлетворения ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении», — рассказали представители ведомства РИА «Новости».

Там же уточнили, что дату рассмотрения жалобы еще не установили.

Лошагин в состоянии алкогольного опьянения в 2013 году убил свою жену Юлию. Он отвез тело в лес и оставил около дороги, а потом вернулся и поджег его, чтобы не оставлять улик. Эти действия удалось доказать следователям, но сам Лошагин виновным себя так и не признал.

В итоге в 2015 году суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима, а после пересмотра дела уменьшил срок на два месяца. В 2020 году, отбыв половину срока, Лошагин подал прошение заменить ему наказание на ограничение свободы. Суд изначально удовлетворил его, но отменил после апелляции прокурора.