Криминал 18 марта 2024, 16:12 Осужденный за убийство после ссоры в родительском чате волгоградец получил новый срок Суд в Волгограде вынес новый приговор осужденному за убийство Мелконяну

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Волгоградца Арсена Мелконяна снова отправили за решетку. На этот раз причиной стали угрозы в адрес судьи и сотрудника УФСИН, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.

Вердикт вынес суд Краснооктябрьского района Волгограда. Мелконяну также назначили штраф в размере 150 тысяч рублей. У мужчины конфисковали сотовый телефон в доход государства.

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«По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года два месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении», — заявили в суде.

В марте 2022 года суд приговорил Мелконяна к 11 годам лишения свободы. По данным следствия, в 2020 году в родительском чате произошла ссора. Мелконян сильно избил своего оппонента, тот впал в кому и умер.

Сестру злоумышленника обвинили в подстрекательстве к убийству, пособничестве и покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Уголовное дело завели и на мужа женщины.