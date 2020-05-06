Осужденный за убийство и разбой сбежал из больницы в Ачинске. Его ищут уже третий день

В Красноярском крае не могут найти мужчину, осужденного за убийство и разбой. Он сбежал из больницы в ночь на 4 мая. Ориентировки на преступника разослали по всему региону.

Источник фото: ГУФСИН по Красноярскому краю

«4 мая в 11:55 в Ачинской межрайонной больнице № 1 при проведении проверки сотрудниками ИУФИЦ ИК-31 обнаружено отсутствие осужденного Голикова М. В. Он с 2019 года отбывает наказание в виде принудительных работ и в настоящее время проходит лечение в данном медицинском учреждении», — сообщили в ведомстве.

Мужчина был осужден еще 15 лет назад. В мае 2019 года ему смягчили наказание со строгого режима на принудительные работы в исправительном центре. Преступнику оставалось провести там меньше пяти лет. Что стало причиной побега — непонятно.

По информации местных СМИ, родственники Голикова жаловались на условия в красноярской колонии ИК-27. Якобы его избивали и необоснованно закрывали в изоляторе из-за того, что он не выполнял указания начальства.

Ранее из психбольницы в Иркутске сбежали шестеро пациентов. Их задержали спустя несколько часов у реки.