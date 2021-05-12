Осужденный за убийство беременной женщины омич решил обжаловать приговор суда

Житель Омска, задержанный правоохранителями за убийство своей беременной любовницы и уничтожение ее жилища, решил обжаловать вынесенный судом приговор.

Как сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу Омского областного суда, обвиняемого в тяжком преступлении не устроил вынесенный ему приговор. Адвокат омича Александр Романов подал апелляционную жалобу. Документ был принят на рассмотрение, до 14 мая этого года можно будет внести возражения к нему, а в дальнейшем дело будет направлено в Пятый апелляционный суд.

Приговор, который был вынесен судебными органами месяцем ранее, в силу еще не вступил. Правоохранители признали мужчину виновным в убийстве беременной женщины и в поджоге принадлежащего ей имущества. Он получил 18 лет колонии строгого режима. Также по решению суда он должен будет выплатить родственникам погибшей женщины 2,5 миллиона рублей компенсации.

В ходе судебного разбирательства подсудимый раскаялся в содеянном, но не признал свою вину полностью. Он придерживается версии, что преступление он совершил в состоянии аффекта. Однако экспертиза установила, что обвиняемый отдавал отчет своим действиям. Никаких психических расстройств у мужчины не было выявлено.