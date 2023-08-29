Криминал 29 августа 2023, 19:21 Осужденный за хулиганство аспирант МГУ стал фигурантом дела о терроризме Адвокат Сидоркина: ФСБ завела дело о терроризме против аспиранта МГУ Мифтахова РИА «Новости»

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Отбывающий наказание за нападение на один из офисов партии «Единая Россия» аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов* стал подозреваемым в уголовном деле о призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом в беседе с ТАСС заявила представляющая интересы осужденного адвокат Светлана Сидоркина.

Она заявила, что новое уголовное дело завела ФСБ. Следователи спецслужбы уже допросили подзащитного и предъявили ему постановление об уголовном деле, по которому Мифтахов* проходит подозреваемым.

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«Воспользовавшись статьей 51 Конституции России, мой подзащитный в присутствии адвоката по назначению от дачи показаний отказался, так у него уже есть защитник по соглашению», — заявила Сидоркина.

Азата Мифтахова* впервые задержали в феврале 2019 года по подозрению в изготовлении самодельной бомбы, которую силовики обнаружили в Балашихе. Доказать его причастность к бомбе следователи не смогли, поэтому аспиранта отпустили.

После правоохранители узнали про его участие в нападении на столичный офис партии «Единая Россия» в январе 2018 года. Речь идет о помещении в московском районе Ховрино, куда бросили дымовую шашку.

Мифтахову* предъявили обвинение в хулиганстве, совершенном по мотивам политической ненависти. Суд приговорил его к шести годам колонии. Еще два фигуранта дела Елена Горбань и Андрей Ейкин получили четыре и два года условно.

В апреле 2022 года суд по ходатайству адвокатов сократил срок приговора на три месяца. Это позволило Мифтахову* подать документы об условно-досрочном освобождении и выйти из колонии в сентябре этого года.

В середине августа Министерство юстиции внесло Азата Мифтахова* в список террористов и экстремистов. По данным СМИ, речь может идти о его причастности к группировке «Сеть»**. В феврале 2020 года семь участников организации получили сроки от шести до 18 лет колонии.

*Азат Мифтахов внесен в реестр экстремистов и террористов.

**«Сеть» — запрещенная в России террористическая организация.