Осужденный за бандитизм сбежал из психбольницы в Астрахани

Осужденный за бандитизм Магомед Алханов сбежал из психиатрической клиники в Астрахани, где он под стражей проходил лечение. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

«Разыскивается совершивший 26 октября побег из-под стражи из отделения психиатрической больницы <…> осужденный по статье 209 УК РФ „Бандитизм“ Алханов Магомед Хасанович 1982 года рождения», — рассказали в полиции.

По данным ведомства, беглеца сейчас ищут. Его имя и дата рождения совпадают с анкетными данными Магомеда Алханова в перечне террористов на сайте Росфинмониторинга. Ранее СК РФ сообщил, что этим летом силовики задержали члена банды Шамиля Басаева Магомеда Алханова.

По данным следствия, уроженец Чечни участвовал в нападении на псковских десантников в районе села Улус-Керт в 2000 году. Тогда погибли 84 военных, четверо получили ранения.

Шамиля Басаева убили 15 лет назад. На его счету теракты в Буденновске, Беслане и Москве. Террориста ликвидировали в ночь на 10 июля 2006 года в районе ингушского села Экажево.