Криминал 30 июня 2023, 02:08 Осужденный убийца до смерти забил майора ФСИН в липецкой колонии Осужденный за убийство напал и забил до смерти сотрудника ИК-6 в Липецкой области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Осужденный напал на сотрудника ИК-6 в Липецкой области. От полученных травм майор скончался. Следственный комитет по региону в Telegram-канале сообщил, что в отношении осужденного возбудили уголовное дело.

Мужчина отбывал наказание за убийство и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Он напал на офицера ФСИН за то, что его поместили в штрафной изолятор. Следствие установило, что преступник ударил майора два раза по голове металлическим предметом, а также нанес около 10 ударов кулаком.

Реклама

Раненый сотрудник смог обезвредить нападавшего и дождаться помощи. От полученных травм офицер скончался в больнице.

По информации СК, преступника приговорили к 14 годам тюрьмы за убийство мачехи несовершеннолетней, с которой у него была интимная связь. Также ему вменялось покушение на отца девушки.