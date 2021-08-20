Осужденный сбежал из колонии в Подмосковье. Его поймали в тот же день

В Московской области осужденный сбежал из колонии-поселения 14 августа. Он пошел в магазин за продуктами и в назначенный срок не вернулся. Беглеца поймали в этот же день.

«В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСИН России по Московской области, осужденный был задержан. В настоящее время материалы по данному факту направлены в следственные органы», — приводит РИА «Новости» текст службы подмосковного управления ФСИН.

В ведомстве объяснили, что по закону в колониях-поселениях осужденные живут без охраны, но под надзором администрации.

В начале августа пятеро заключенных сбежали из изолятора временного содержания в Истре в ночь на 6 августа. Они смогли выбраться на свободу при помощи гаечного ключа. Один беглец сам пришел с повинной, троих задержали. Полицейские пока ищут обвиняемого в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова Александра Мавриди. Накануне источник в правоохранительных органах сообщил РИА «Новости», что его могли видеть в Подольске.