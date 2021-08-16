Осужденный россиянин спрятался в лесу и стал блогером

Житель уральского города Касля Михаил Гумиров завел аккаунт в TikTok, где жалуется на произвол полицейских и пользователей и не признает своей вины. В конце июля суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима за вымогательство. Гумиров считает, что дело сфабриковано.

По его словам, под уголовным делом о вымогательстве оказался его знакомый, который попросил свести его с нужными людьми. Задержанный пошел на сделку со следствием и дал признательные показания, по которым остальных фигурантов дела привлекли как организованную преступную группировку.

Гумиров утверждает, что с начала августа находится в бегах. Жалуется на то, что следователи разрушили его семью, в которой он воспитывал троих детей. При этом некоторые видео, которые он разместил за последние недели во «ВКонтакте», сняты во вполне домашних условиях.

Блогер отметил, что никто из сотрудников полиции его не ищет. По его словам, им безразлично, что с ним и где он. Главное, что вынесен обвинительный приговор и есть срок.

На аккаунт Гумирова в TikTok подписаны более трех тысяч человек. Ролики расходятся по разным социальным сетям.

Издание 74.ru со ссылкой на близкие к следствию источники уточнило, что в материалах уголовного дела есть доказательства о причастности Гумирова к вымогательствам у пяти человек. Изначально он дал признательные показания по делу, но после заявил о давлении следствия. Силовики считают, что своими роликами Гумиров пытается привлечь к делу больше внимания для защиты во время апелляции.

Приговор Михаилу Гумирову суд городской суд Касли вынес 30 июля. Его признали виновным в пяти вымогательствах, четыре из них совершила организованная группа и одно было с применением насилия.

Решение суда еще не вступило в законную силу. Его могут обжаловать в областном суде Челябинской области.

Для Михаила Гумирова это уже четвертое уголовное дело. Ранее его признали виновным в незаконном хранении и сбыте огнестрельного оружия. Он передал обрез охотничьего ружья третьему лицу. Но тогда он признал свою вину и дело рассмотрели в особом порядке. Суд приговорил его к условному лишению свободы на полтора года.

Кроме того, на счету Гумирова семь лет и девять месяцев колонии строго режима за вооруженный разбой и 10 лет «строгача» за крупную кражу.