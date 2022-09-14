Осужденные за убийство младенца калининградские врачи обжаловали приговор | 360°

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Осужденные за убийство младенца калининградские врачи обжаловали приговор

Адвокат Гусева: осужденные по делу об убийстве врачи обжаловали приговор суда

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Калининградские врачи, осужденные по делу об убийстве младенца в родильном доме, обжаловали приговор суда. Об этом ТАСС сообщила адвокат потерпевшей стороны Лариса Гусева.

По делу об убийстве проходили реаниматолог Элина Сушкевич и исполняющая обязанности главврача Елена Белая.

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«Защита осужденных подала апелляционную жалобу на приговор, насколько мне известно», — заявила она.

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Московский областной суд приговорил Сушкевич к девяти годам колонии, а Белую — к 9,5 года заключения. Им запретили заниматься врачебной деятельностью три года после отбытия наказания.

Суд квалифицировал действия Белой как организацию убийства, а действия Сушкевич — как исполнение.

Ребенок, в убийстве которого обвинили врачей, родился с весом 700 граммов в Калининградском роддоме.

Следствие полагает, что Белая отдала поручение вколоть ему смертельную дозу магния сульфата, чтобы не портить статистику. После этого в историю родов внесли запись, якобы ребенок родился мертвым, писал RT.

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