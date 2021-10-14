Осужденному за педофилию экс-депутату сократили тюремный срок на 10 лет

Бывшему депутату Гургену Мурадяну, осужденному за надругательство над тремя девочками, сократили тюремный срок с 17 до семи лет. Наказание он продолжит отбывать в колонии строгого режима.

Решение приняла апелляционная инстанция Челябинского областного суда, сообщил «Интерфакс».

Срок сократили из-за переквалификации одного из пунктов обвинения со статьи «Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» на статью «Развратные действия». Адвокаты Мурадяна пытались оправдать своего подзащитного. Приговор вступил в законную силу.

Преступления против трех девочек в возрасте 13–15 лет осужденный совершил в 2017–2018 годах. К 17 годам тюрьмы его приговорили в июле этого года.

По данным «МК», Мурадян платил девочкам за интимные отношения, чтобы они никому об этом не рассказывали. Источник издания уточнил, что ранее он уже был судим за угрозу убийством, причинение смерти по неосторожности и кражу.

В июне Чесменский суд также вынес ему приговор за мошенничество. При обыске в его доме также были обнаружены патроны. По этим статьям его приговорили к пяти годам двум месяцам колонии общего режима.