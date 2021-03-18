Осужденного за взятки экс-главу Удмуртии освободили из тюрьмы из-за болезни

Осужденный за взятки бывший глава Удмуртии Александр Соловьев освобожден от тюремного наказания в связи с болезнью. Такое решение вынес суд.

«Соловьев освобожден от наказания в виде лишения свободы по приговору Завьяловского районного суда от 12 октября 2020 года», — приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы объединенного судейского сообщества республики.

На прошлой неделе Соловьев подал ходатайство об освобождении от наказания из-за болезни. Документ поступил в Завьяловский районный суд республики. Тогда экс-чиновник находился в больнице ФСИН России.

Бывшего главу Удмуртской Республики Александра Соловьева признали виновным в коррупции в октябре прошлого года. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима и многомиллионному штрафу. Следствие установило, что с 2014 по 2016 год Соловьев получал взятки от компаний, которые строили массовые переходы через реки Каму и Буй в регионе. Чиновник платил за их работу из федерального и регионального бюджетов, помогал получать лицензии на пользование участками и в целом обеспечивал предпринимателям покровительство.

В феврале СМИ сообщили, что Соловьев умер. Во ФСИН Удмуртии эту информацию опровергли и сообщили, что экс-губернатор в больнице в стабильном состоянии.