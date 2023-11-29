Криминал 29 ноября 2023, 17:01 Осужденного за шпионаж американца ударили по лицу в мордовской колонии УФСИН: заключенный в Мордовии ударил по лицу осужденного за шпионаж Пола Уилана РИА «Новости»

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Заключенный в колонии ударил по лицу американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж. По факту случившегося назначили проверку, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Мордовии агентству «Интерфакс».

Ссора на бытовой почве произошла на территории ИК-17 между Уиланом и другим заключенным.

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«Последний нанес Уилану удар рукой в область левой стороны лица», — заявили сотрудники УФСИН.

Работники колонии оперативно пресекли драку и доставили участников конфликта в медицинскую часть. Фельдшер осмотрел пострадавшего американца. У него обнаружили ссадину под глазом. Случившееся зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Материалы проверки направят в ОМВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району Мордовии. По ее итогам примут процессуальное решение.

Суд приговорил Пола Уилана к 16 годам тюрьмы в 2020 году. Свою вину американец не признал. В октябре 2023 года МИД России сообщил, что дипломаты не получали новых предложений со стороны США касательно обмена Уилана.