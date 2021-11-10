Осужденного за растление 53 мальчиков священника из ЕАО лишили сана

Церковный суд Биробиджанской епархии в ЕАО лишил сана одного из своих священников. Ранее он был осужден за растление детей. Сообщение о решении суда разместили на сайте епархии.

Суд принял раскаяние священника и признание им вины в совершении развратных действий в отношении детей, но признал нарушение им его монашеских обетов и присяги. Вследствие этого приставы решили «извергнуть его из священного сана». Далее решение церковного суда направят на утверждение Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

По факту произошедшего в марте 2021 года было открыто уголовное дело, тогда же состоялось предварительное слушание, но члены церковного суда на тот момент приняли решение не выносить вердикт по этому случаю до завершения светского процесса.

В прошедший понедельник суд приговорил двух преступников из Еврейской автономной области к большим тюремным срокам за совращение несовершеннолетних. ТАСС написал, что одним из них стал священник из села Амурзет, получивший 18 лет колонии строгого режима за изнасилование мальчиков. Фигуранты дела частично признали свою вину.