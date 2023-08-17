Криминал 17 августа 2023, 15:15 Осужденного за хулиганство аспиранта МГУ внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинг внес в реестр террористов осужденного аспиранта МГУ Мифтахова РИА «Новости»

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Отбывающего наказание в колонии аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова* внесли в реестр экстремистов и террористов. Это следует из обновленных данных Росфинмониторинга.

Мифтахова* приговорили к шести годам колонии общего режима по делу о нападении на офис партии «Единая Россия» в московском районе Ховрино, куда бросили дымовую шашку.

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Уголовное дело следователи завели по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти».

Вместе с Мифтаховым* сроки в четыре и два года условно получили еще два фигуранта дела — Елена Горбань и Андрей Ейкин.

Правоохранители задержали Азата Мифтахова* в феврале 2019 года по подозрению в изготовлении самодельной бомбы. В тот год силовики обнаружили в Балашихе взрывное устройство и заподозрили в причастности к изготовлению снаряда аспиранта МГУ.

Доказать его причастность не смогли и отпустили, но через некоторое время задержали вновь после нападения на партийный офис.

Статья, по которой Мифтахов* отбывает наказание, не предполагает внесения в реестр экстремистов и террористов. По данным СМИ, следователи узнали о его причастности к группировке «Сеть»**. В феврале 2020 года семь ее участников получили сроки от шести до 18 лет.

*Азат Мифтахов — внесен в реестр экстремистов и террористов.

**«Сеть» — запрещенная в России террористическая организация.