17 августа 2023, 15:15
Осужденного за хулиганство аспиранта МГУ внесли в реестр террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес в реестр террористов осужденного аспиранта МГУ Мифтахова
Отбывающего наказание в колонии аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова* внесли в реестр экстремистов и террористов. Это следует из обновленных данных Росфинмониторинга.
Мифтахова* приговорили к шести годам колонии общего режима по делу о нападении на офис партии «Единая Россия» в московском районе Ховрино, куда бросили дымовую шашку.
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Уголовное дело следователи завели по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти».
Вместе с Мифтаховым* сроки в четыре и два года условно получили еще два фигуранта дела — Елена Горбань и Андрей Ейкин.
Правоохранители задержали Азата Мифтахова* в феврале 2019 года по подозрению в изготовлении самодельной бомбы. В тот год силовики обнаружили в Балашихе взрывное устройство и заподозрили в причастности к изготовлению снаряда аспиранта МГУ.
Доказать его причастность не смогли и отпустили, но через некоторое время задержали вновь после нападения на партийный офис.
Статья, по которой Мифтахов* отбывает наказание, не предполагает внесения в реестр экстремистов и террористов. По данным СМИ, следователи узнали о его причастности к группировке «Сеть»**. В феврале 2020 года семь ее участников получили сроки от шести до 18 лет.*Азат Мифтахов — внесен в реестр экстремистов и террористов.
**«Сеть» — запрещенная в России террористическая организация.
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