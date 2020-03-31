Осужденного снова поймали на призывах к терроризму в Хакасии
В Хакасии в СИЗО № 1 один из осужденных вновь попался на призывах к терроризму, передает «ФедералПресс» со ссылкой на республиканское управление ФСБ.
По данным издания, мужчина распространял идеологию террористической организации, запрещенной на территории РФ. Отмечается, что осужденный отбывает наказание по нескольким статьям. В частности, за публичные призывы к терроризму и его оправдание. В его отношении возбуждено очередное уголовное дело.