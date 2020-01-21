Осужденного на 15 лет экс-мэра Владивостока этапировали в СИЗО города

Бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, осужденного за взятки, перевезли в родной город. Сейчас он находится в СИЗО на Партизанском проспекте.

О своем возвращении экс-градоначальник рассказал на своей странице в Facebook, признавшись, что «путь сюда был неблизким».

«Из Москвы в Челябинск, затем Иркутск, Чита, далее Хабаровск, и вот сейчас я нахожусь в СИЗО на Партизанском проспекте», — написал Пушкарев. По его словам, «в родном городе <…> на душе намного легче».

Как долго бывший мэр пробудет в следственном изоляторе, неизвестно. Возможно, он примет участие в судебных заседаниях по иску Генпрокуратуры о взыскании 3,2 миллиарда рублей. Сумму хотят взыскать за полученное коррупционным путем имущество.

«После ознакомления с данным иском я обращался с ходатайством о моем участии», — пояснил Пушкарев.

Исковые документы поступили в Советский суд Владивостока. Рассмотрение назначено на 27 января.

Тверской суд Москвы приговорил Игоря Пушкарева к 15 годам колонии строгого режима, обязав его также выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей. Приговор по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, был вынесен в начале апреля 2019 года.

Условный срок получил брат экс-мэра Владивостока. Бывшему директору муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову дали 10 лет колонии. Они проходили по делу вместе с Пушкаревым.