Ямальских полицейских осудили за взяточничество

Двоих сотрудников ДПС приговорили к заключению за взятничество. Мужчины пропускали коммерческие автомобили без документов за деньги. Еще 13 человек сейчас находятся под следствием. Об этом сообщила «Север-Пресс».

Следователи установили, что один из полицейских получил взятку в размере пяти тысяч рублей. Второму досталось 16 тысяч рублей.

«Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Кроме того, один из них признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)», — заявили в СУ СК по ЯНАО.