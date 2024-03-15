Криминал 15 марта 2024, 10:26 Оставившую замерзать детей на Новый год мать будут судить на Алтае СК: на Алтае завели три дела на мать, оставившую детей замерзать на Новый год РИА «Новости»

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В селе Подгорное Майминского района молодая женщина предстанет перед судом за оставление в опасности своих детей и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Алтай.

По данным следствия, в декабре 2023 года подозреваемая оставила двух своих маленьких сыновей одних в запертом и неотапливаемом доме накануне Нового года. Дети находились там без присмотра взрослых, у них не было еды, воды и надлежащего гигиенического ухода. Сама женщина уехала в соседний населенный пункт.

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Вечером 3 января 2024 года близкий родственник детей по линии отца решил навестить семью и нашел в доме тело новорожденного мальчика и его замерзающего двухлетнего брата.

«С признаками острого респираторного заболевания мальчик был доставлен в республиканскую больницу, где ему оказана медицинская помощь. В настоящее время угрозы жизни и здоровью ребенка не имеется», — заявили в ведомстве.

Пострадавшего ребенка изъяли из семьи до принятия судом решения по уголовному делу. Сейчас он находится под временной опекой близких родственников по линии отца.

На женщину завели три уголовных дела. Свою вину обвиняемая признала.

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