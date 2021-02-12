Оставившую детей без одежды на морозе мать задержали

Мать, которая раздела своих детей на морозе и попыталась закопать их в снег, задержана. Об этом сообщила представитель московского главка СК Юлия Иванова, пишет «Интерфакс».

По данным следствия, 33-летняя жительница Новой Москвы решила убить своих детей, поэтому привезла их поздно вечером в лес. Там она раздела троих несовершеннолетних догола и, как уточнял источник «360» в правоохранительных органах, попыталась закопать в снег.

Ее увидел мужчина, который гулял с собакой. Он и сообщил о произошедшем в полицию.

«Дети с различными степенями обморожения были незамедлительно доставлены в детскую городскую больницу, где им оказывается помощь. Женщина также госпитализирована, в скором времени следователи проверят состояние ее психического здоровья», — сказала Иванова.

В отношении москвички возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии».