Обвиняемого по делу о пытках заключенных сотрудника СИЗО оставили под арестом

Кировский районный суд Иркутска оставил под стражей начальника смены отдела режима и надзора СИЗО № 6 в Ангарске Василия Луковского по делу о пытках заключенных. На сегодняшнем заседании стало известно, что он все еще является сотрудником следственного изолятора, рассказала «360» правозащитница Анна Дорошенко, которая представляет интересы одного из потерпевших.

По ее словам, на суде Луковский говорил о своих наградах, что он хороший сотрудник, поэтому никак не мог так себя вести.

«Этот вопрос, почему его не уволили, не обсуждался в суде. Но сегодня узнали, что он до сих пор числится во ФСИН, его до сих пор не уволили», — сказала она.

Дорошенко обратила внимание, что на Луковского было много заявлений со стороны заключенных, но задержали его только в октябре прошло года.

«К „Галугу. нет“ это не имеет отношения. Просто все-таки следствие начало работать. Очень много было заявлений, ходатайств. Видимо, поэтому все-таки что-то сдвинулось», — сказала собеседница «360».

Правозащитник Петр Курьянов, который также представляет интересы одного из потерпевших по делу Луковского, отметил, что о действиях этого сотрудника ФСИН стало известно еще в начале прошлого года, когда о нем рассказал заключенный ангарской ИК № 15 Евгений Юрченко.

«О Луковском Юрченко говорил еще в январе–феврале прошлого года, что „некий Василий Васильевич под лозунгом ‚Василиса любит веселиться‘ избивал киянками“. В июле между Юрченко и его представителями было опознание Луковского, была очная ставка. Юрченко, конечно, его опознал, но Луковский ушел с этой очной ставки в качестве свидетеля», — добавил Курьянов.

С этого момента, по его словам, правозащитники стали писать жалобы, в которых говорили о том, что заключенные указывают на Луковского именно в качестве исполнителя, а не свидетеля противоправных действий.

«Плюс у нас сведения от других заключенных, полученные посредством адвокатского опроса, на него все указывали. Большинство, огромное количество заключенных на него указывало как на непосредственного исполнителя вот этих вот пыток, когда он применял особенно киянку. Это такой деревянный молоток», — подчеркнул Курьянов.

Правозащитник добавил, что из дела Юрченко выделили материалы в отдельное производство. Сейчас по этому делу шесть человек числятся официально потерпевшими, в отношении которых сотруднику СИЗО инкриминируют превышение полномочий, это 286 статья УК РФ, а также 132-ю статью — это преступления сексуального характера.