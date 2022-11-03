Останки женщины нашли на улице Маршала Тухачевского в Москве | 360°

Криминал 03 ноября 2022, 16:18 Останки женщины нашли на улице Маршала Тухачевского в Москве

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В Москве правоохранители расследуют дело, связанное с убийством женщины. Об этом написала «Москва.ру» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по городу.

В ведомстве рассказали, что останки убитой были найдены на улице Маршала Тухачевского, а также в ее квартире.

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Правоохранители считают, что к убийству может быть причастен мужчина 1933 года рождения, который является супругом жертвы. Расследование дела продолжается.

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