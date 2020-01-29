Останки 16-летнего Влада Бахова нашли в лесу под Смоленском

В апреле 2019 года около города Демидова Смоленской области пропал 16-летний Влад Бахов. Перед тем он веселился с приятелями на пикнике. Компания состояла из местной золотой молодежи — детей бизнесменов, депутатов, полицейского. Парень пропал. Когда расследование было передано в главк Следственного комитета, в лесу сразу нашли тело. Это может быть Влад.

Тело обнаружили в 1300 метрах от штаба поисковиков. Сначала в мелиоративном канале нашли всплывшие кроссовки, потом человеческие останки. На месте находки работают криминалисты. Отчиму молодого человека Ивану Фадееву показали фотографии найденных кроссовок. Он опознал их как обувь Влада.

«В ходе дополнительных поисковых мероприятий, проведенных главным управлением криминалистики СК России с сотрудниками органов внутренних дел, представителями регионального МЧС России и волонтерами, 29 января в полутора километрах от места безвестного исчезновения несовершеннолетнего в болотистой местности Демидовского района Смоленской области обнаружены скелетированные останки лица мужского пола и обувь. Родственники опознали найденную обувь как принадлежавшую пропавшему подростку», — подтвердила между тем официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

В этом деле очень много странностей. Точнее, оно состоит из одних странностей. Дети говорят, что они искали пропавшего Влада два часа, но указывают противоположные направления, куда мог уйти пропавший подросток. Когда стало понятно, что Влад исчез, к ребятам приехал отец Даши Дербановой майор Полиции Виктор Дербанов и увез всю компанию на дискотеку — после этого место пикника оказалось идеально зачищенным — ни соринки, ни окурка. Влад, кстати, предлагал Даше встречаться, но она высмеяла парня — так рассказывают очевидцы.

Имена подростков назвал сайт Life.Ru. В тот день в одну компанию сбились дети из влиятельных местных семей, которые ведут себя в Демидове как хозяева. Среди них именинник и герой вечеринки Андрей Седурин — племянник бывшего депутата и предпринимателя. Его девушка Даша Дербанова — дочь старшего участкового местной полиции по делам несовершеннолетних. Именно ее отец увез детей подальше от неприятностей с поляны. Был среди подростков Стас Яскин — сын главы администрации Титовщинского сельского поселения, Сергей Конашенков — сын местного влиятельного бизнесмена, а также Василий Кондратьев — его племянник.

История стала громкой. Ей было посвящено несколько выпусков программы Андрея Малахова. Еще одна странность: за несколько минут до очередного выпуска «Прямого эфира» в Демидове пропало электричество. Об этом узнал Малахов и пообещал повторить эфир специально для жителей города.

Еще одна странность связана с водолазом, который участвовал в поисках тела Влада. Роман Краснощеков рассказал в прямом эфире, что ему вместо подводных поисков приказали «просто посидеть» рядом с местным болотцем и прудом и ничего не предпринимать. Через неделю после этого эфира водолаз пожаловался, что за ним следят. Потом его собака подорвалась на растяжке возле дома. А потом Краснощеков стал обвиняемым в заведомо ложном доносе и хранении боеприпасов.

Тело Влада искали девять месяцев. Об этом деле ранее подробно писал «360». В поисках парня принимали участие более трех тысяч неравнодушных. Его поисками занимались правоохранительные органы, команда «Лиза Алерт», поисково-спасательный отряд «Сальвар». Местные жители уверены — из-за того, что замешаны дети влиятельных людей, дело никогда не будет раскрыто.

В итоге расследование забрал главк Следственного комитета, а родители Влада побывали на приеме у главы СК Александра Бастрыкина. Сразу после этого произошло чудо: на том месте, где бесчисленное число раз проходили волонтеры-поисковики, вдруг нашлось неопознанное тело. Это могут быть останки Влада Бахова. На опознание поехали родители.

Сейчас родные подростка уверены в одном: трагическому исчезновению юноши предшествовал конфликт. Участники пикника наверняка повздорили. Теперь они скрывают подробности драмы, а в этом им помогают местные правоохранители, уверены родители.