«Останавливала кровь из горла»: жена рассказала о нападении военного на ее мужа в Балтийске

Военнослужащего заподозрили в нападении с ножом на отдыхающих в Балтийске. Он ворвался в палатку рано утром и ранил мужчину в горло. Об этом «360» рассказала жена пострадавшего.

По словам женщины, она отдыхала с мужем с палаткой в районе пляжа на Гвардейском бульваре. Рано утром в палатку ворвался 19-летний парень и начал размахивать ножом.

«[Напал] на спящих. Молча бил ножом, а потом убежал. <…> Первый удар был ножом в горло. Муж закрыл меня своим телом, а он продолжал его бить. Муж стал сильно кричать, отбиваться ногами и тот убежал. Я останавливала мужу кровь из горла», — поделилась жена пострадавшего.

Она добавила, что сейчас ее супруг находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей. Мужчину перевели из реанимации в обычную палату.

«Голос очень хриплый и он не чувствует мизинец. Была плановая операция на сухожилие. Он отбивался руками, защищая меня», — рассказала женщина.

Семья воспитывает четверых детей, которые в ночь нападения были с родственниками.

Ранее в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что военнослужащего задержали в Калининградской области. Его проверят на причастность к нападению на туристов.