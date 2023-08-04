Криминал 04 августа 2023, 14:54 Остался 8-летний сын. Полиция объявила в розыск подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Воронеже МВД объявило в розыск подозреваемого в убийстве девушки-тренера в подъезде в Воронеже РИА «Новости»

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Полиция объявила в розыск мужчину, которого подозревают в убийстве девушки в Воронеже. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.

Тело 28-летней девушки с перерезанным горлом нашли в подъезде дома по улице Лидии Рябцевой 2 августа. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

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Подозреваемым стал 24-летний житель Воронежа Андрей Коченков. Пока правоохранители не установили, где он находится.

«Сотрудники полиции и следователи просят оказать содействие в розыске подозреваемого», — обратились к людям в МВД по Воронежской области.

Убитая работала в местном фитнес-клубе, у нее остался восьмилетний сын. Депутат воронежской думы Артем Рымарь сообщил в своем Telegram-канале, что знал девушку, поскольку ходил к ней на персональные тренировки.

«Замечательная девушка, чуткий тренер, любящая мать. Очень жаль», — написал политик.

Он выразил надежду, что убийцу поймают, хотя жизнь жертвы это не вернет. Депутат принес соболезнования родным и близким девушки.

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