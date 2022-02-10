Особняк с золотым унитазом экс-главы ГИБДД Ставрополья захотели конфисковать

Генпрокуратура потребовала конфисковать особняк с позолоченным унитазом и еще 21 объект недвижимости, а также шесть автомобилей семьи экс-главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова. Об этом в Промышленном суде Ставрополя сообщили Znak.com.

Общая стоимость имущества, согласно иску Генпрокуратуры, оценивается в 83 миллиона рублей, но это только кадастровая стоимость, а рыночная гораздо выше.

Прокуроры решили, что Сафонов не мог позволить себе такого на официальную зарплату, поэтому решили, что имущество нужно конфисковать. Но пока суд выясняет, при каких обстоятельствах Сафонов все это приобрел. Его адвокаты утверждают, что все активы принадлежат семье его гражданской жены, которая занимается бизнесом. По словам адвокатов, это все было еще и куплено в ипотеку и кредиты.

Суд ранее уже арестовал дорогие иномарки, квартиры и особняки Сафонова.

Экс-главу ГИБДД Ставрополья задержали по делу о коррупции в июле 2021 года. Он и шестеро его подельников обвиняются в продаже поддельных пропусков на перевозку грузов. По версии следствия, они получили за это 19 миллионов рублей.