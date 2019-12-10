Основного фигуранта дела о теракте в метро Петербурга приговорили к пожизненному заключению

«Приговорить Аброра Азимова к пожизненному заключению», — приводит агентство слова судьи второго Западного окружного военного суда Андрея Морозова. Ранее суд признал Азимова виновным в участии в террористическом сообществе, вовлечении в него своих знакомых, а также в совершении теракта. Он вступил в запрещенную на территории РФ террористическую организацию, держал связь с террористом-смертником Акбарджоном Джалиловым и отправлял ему деньги.

Суд вынес приговор фигурантам дела о теракте в метро Петербурга в 2017 году Подробнее

3 апреля 2017 года в вагоне поезда метрополитена Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. Смертник Джалилов привел в действие самодельную бомбу.

В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист. Ранения различной степени тяжести получили более 100 человек. Всего по этому делу арестовали 11 человек. Аброр Азимов получил пожизненное. Других фигурантов дела приговорили к срокам от 19-ти до 28 лет.