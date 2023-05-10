Криминал 10 мая 2023, 14:13 Основателя «Т-Платформы» осудили за мошенничество и освободили Суд дал основателю компании «Т-Платформы» 2 года и 4 месяца колонии за мошенничество РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мещанский суд Москвы назначил основателю компании «Т-Платформы» Всеволоду Опанасенко два года и четыре месяца колонии за мошенничество, связанное с поставкой компьютеров в МВД. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Суд признал виновным Опанасенко <…> и назначил ему наказание в виде двух лет и четырех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — уточнили в судебной инстанции.

Реклама

Суд также взыскал ущерб МВД — 357 миллионов рублей. Гособвинение ранее требовало приговорить бизнесмена к девяти годам тюрьмы.

Вторую фигурантку дела — завкафедрой Воронежского университета МВД Оксану Бокову — суд оштрафовал на 200 тысяч рублей. Третий подельник — экс-глава департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД Александр Александров — также получил два года и четыре месяца колонии со штрафом в 300 тысяч рублей.

Учитывая истечение срока наказания к моменту вынесения приговора, заключение суд счел отбытым.

В начале мая уголовное дело по факту мошенничества возбудили против адвоката в Ставропольском крае.