Криминал 20 ноября 2023, 18:18 Основателя сетей «Тануки» и «Ерш» объявили в международный розыск ТАСС: ресторатора Орлова объявили в международный розыск РИА «Новости»

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Ресторатора и основателя сетей «Тануки» и «Ерш» Александра Орлова объявили в международный розыск в рамках уголовного дела. Следствие уже попросило избрать в отношении бизнесмена меру пресечения в виде заочного ареста, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

Собеседница агентства подчеркнула, что ходатайство следователя о заочном аресте поступило в суд. Орлова, напомнила она, обвинили в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием организованной группой с причинением особо крупного вреда.

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«Обвиняемый объявлен в международный розыск», — подчеркнула представитель суда.

Дату рассмотрения ходатайства о заочном заключении Орлова под стражу пока не назначили.

Известно, что бизнесмен ранее покинул Россию. В августе, по данным Mash, он успел продать доли в 33,3% в трех фирмах: «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Н.-Новгород».

Помимо этого, Орлов избавился от ресторанной группы Bulldozer Group. Теперь, как указал источник Telegram-канала, ей управляют инвесторы с Ближнего Востока. Кроме того, перед отъездом из страны он подарил знакомым свою квартиру в Москве.

Бизнесмен Егор Ваганов в беседе с «360» ранее отметил, что Орлов уже давно живет в столице Украины.

«Он в Киеве давно жил, гольф-клуб построил, в Дубае много инвестировал. По-моему, он вообще из Киева», — уточнил собеседник «360».