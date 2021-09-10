Основателя онлайн-сервиса по организации заказных убийств задержали в Ижевске

Сотрудники Следственного комитета РФ, ФСБ и МВД задержали 38-летнего жителя Ижевска, который подозревается в создании нелегального онлайн-сервиса по найму киллеров. Об этом сообщил сайт newizv.ru со ссылкой СК РФ.

Сотрудники спецслужб пришли с обыском в конспиративную квартиру подозреваемого. Они изъяли мобильные телефоны и различную цифровую технику, а также свыше тысячи сим-карт различных операторов связи. Также силовики обнаружили более 500 банковских карт и внушительное количество денежных купюр. При подсчете выяснилось, что в квартире хранились сотни тысяч рублей по пятитысячным купюрам.

Личность и место проживания подозреваемого установили в процессе расследования уголовного дела об убийстве супружеской четы во Владимирской области, а также о возможном покушении на убийство жителя Санкт-Петербурга.

По информации Следственного комитета, лица, которые причастны к организации серии заказных убийств, были задержаны ранее. Сейчас они находятся под стражей. Организатору такого незаконного бизнеса и его подельникам будет предъявлено обвинение по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов».

Следователи уже выяснили, что организация заказных убийств осуществлялась с помощью онлайн-сервиса, работающего в «теневом» интернете. Владелец сервиса при этом выступал связующим звеном между заказчиками и исполнителями.