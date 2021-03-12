Основателя ялтинской ячейки «Свидетелей Иеговы»* задержали в Крыму

В Крыму задержали основателя ячейки запрещенной организации «Свидетели Иеговы»*. Его подозревают в финансировании экстремистов.

ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю совместно с УФСБ и УЭБиПК МВД России по региону провели спецоперацию по задержанию основателя ячейки. В его отношении открыто уголовное дело по статье УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности».

«Вместе с тем установлено, что по настоящее время мужчина совершал сбор денежных средств с граждан для обеспечения деятельности экстремистской организации», — сказано в сообщении пресс-службы регионального СК.

Следователи СУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю вместе с коллегами из УФСБ и МВД при силовой поддержке ОМОН Росгвардии в Ялте провели 13 обысков дома у сторонников организации. Там правоохранители нашли и забрали незаконную литературу, компьютерную технику и электронные носители, которые представляют интерес для следствия.

Сейчас идут следственные действия. Расследование этого дела под свой контроль взял руководитель ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев.

* «Свидетели Иеговы» — экстремистская организация, запрещенная на территории России.