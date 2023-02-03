Криминал 03 февраля 2023, 15:40 Основателя издательства «Умма» приговорили к 17 годам колонии за финансирование ИГ СК: основателю мусульманского ИД «Умма» Эжаеву дали 17 лет колонии за поддержку ИГ РИА «Новости»

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Основатель мусульманского издательства «Умма» Асламбек Эжаев получил 17 лет колонии за финансирование террористической организации «Исламское государство»*. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Асламбек Эжаев признан виновным <…>. Приговором назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы», — уточнили в ведомстве.

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Эжаева арестовали в Москве в апреле 2021 года. По версии следствия, около 10 лет он проводил конспиративные встречи с контрагентами, от которых получал деньги для финансирования терроризма. В итоге он перевел «Исламскому государству»* более 34 миллионов рублей.

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«Умма» считается крупнейшим в России мусульманским издательством, часть литературы которого запрещена Минюстом РФ за экстремизм.

* «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.