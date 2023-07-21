Криминал 21 июля 2023, 15:51 Основателя Group-IB попросили отправить в колонию на 18 лет по делу о госизмене Адвокат основателя Group-IB: обвинение попросило для Сачкова 18 лет колонии РИА «Новости»

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Основателя Group-IB Илью Сачкова попросили приговорить к 18 годам колонии по делу о госизмене. Такой срок в ходе прений озвучила сторона обвинения, сообщил РИА «Новости» его адвокат Сергей Афанасьев.

«Мы настаиваем на оправдании», — добавил юрист.

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Афанасьев добавил, что приговор Сачкову должны огласить 26 июля.

Рассмотрение дела по существу в закрытом режиме началось в Мосгорсуде в начале июля. В СИЗО Сачкова поместили в конце сентября 2021 года. Сторона защиты уже указывала, что бизнесмен не признает вину. Адвокаты также отмечали, что дело не связано с работой Group-IB.

Весной основанная Сачковым компания завершила процесс выделения своих российских активов. Бизнес выкупили локальные акционеры и топ-менеджмент. В России он продолжил существовать под брендом F.A.C.C.T.

В конце июня стало известно о задержании по запросу США в Казахстане главы департамента по комплексному противодействию сложным кибератакам этой компании Никиты Кислицина.