Осквернивших Вечный огонь жителей Ставрополья задержали

Трех молодых людей, которые осквернили Вечный огонь в Невинномысске на Ставрополье, нашли и задержали. Их доставили в полицию, сообщили в региональной прокуратуре.

«Трое молодых людей, допустивших действия вандализма 26 марта на мемориале „Вечный огонь“ в Невинномысске, установлены и доставлены в отдел полиции. В настоящее время с ними проводятся следственные действия», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что расследование уголовного дела контролирует аппарат прокуратуры Ставропольского края.

Ранее СМИ показали кадры, на которых трое молодых людей стояли у Вечного огня. При этом один из них справил в пламя нужду. Правоохранители возбудили уголовное дело о вандализме. По их данным, все произошло ночью 26 марта.

В Сети пользователи единогласно осудили парней за поступок, назвав поведение юношей «вопиющим» и «аморальным».