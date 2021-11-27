Осквернившему портрет ветерана в Измайлове блогеру предъявили обвинение

Справившему нужду на стенд с портретом ветерана в московском районе Измайлово блогеру предъявили обвинение. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, в отношении молодого человека завели уголовное дело за публичное осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества.

В ведомстве подчеркнули, что в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения для 19-летнего блогера. Прокурор запросит для обвиняемого заключение под стражу.

Московский блогер справил малую нужду на стенд с портретом ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Фролова. Кадры с осквернением он выложил в социальной сети.

Спустя некоторое время молодой человек записал видео, в котором попросил прощения за аморальный поступок. Но раскаяние не помогло. Полиция установила его личность и задержала.

Сыновья ветерана Анатолия Фролова рассказали, что он ушел на фронт, когда ему было 18 лет. В ходе боев он получил несколько ранений и контузию. После войны он посвятил свою жизнь геологии и стал академиком. Родственники отметили, что сейчас ждут, чтобы блогер ответил за свое поведение в соответствии с законом.