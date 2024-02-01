Криминал 01 февраля 2024, 10:34 Осквернившего памятник детям блокадного Ленинграда обвинили в разжигании ненависти Осквернившему памятник детям блокадного Ленинграда предъявили обвинения

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Ереванцу, осквернившему памятник детям блокадного Ленинграда, предъявили обвинение в разжигании вражды и ненависти. Об этом со ссылкой на СК Армении сообщил ТАСС.

Как уточнило агентство, обвинение предъявили по пункту 3 части 2 статьи 329 УК страны «Публичное выступление, направленное на разжигание или пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды».

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Мужчину задержали 31 января. Днем ранее в соцсети TikTok появилась запись, на которой пользователь сорвал и растоптал ленты, символизирующие флаг Российской Федерации, опрокинул венки и высказал оскорбительные антироссийские комментарии.

Случившееся резко осудила представитель МИД России Мария Захарова. В комментарии «360» она назвала этот погром чудовищным поступком и выразила уверенность, что правоохранители двух стран дадут оценку случившемуся.