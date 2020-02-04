Оскорбившему и избившему полицейских в Петербурге дебоширу вынесли приговор
Петербургский суд приговорил к условному сроку мужчину, который ругался матом на полицейских и ударил одного из них, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу судов города.
2 декабря 2019 года пьяный дебошир нецензурно бранился в адрес полицейского. Когда его доставили в отдел полиции, он ударил другого сотрудника в лицо.
Свою вину мужчина полностью признал. Суд назначил наказание в видео двух лет лишения свободы условно и с годом испытательного срока.