Оскорбившему и избившему полицейских в Петербурге дебоширу вынесли приговор

2 декабря 2019 года пьяный дебошир нецензурно бранился в адрес полицейского. Когда его доставили в отдел полиции, он ударил другого сотрудника в лицо.

Свою вину мужчина полностью признал. Суд назначил наказание в видео двух лет лишения свободы условно и с годом испытательного срока.