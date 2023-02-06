Криминал 06 февраля 2023, 02:16 «Осколок попал в шею». Посетитель московского кафе бросил тарелку и убил человека Посетитель кафе на востоке Москвы бросил тарелку и убил человека Unsplash

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Конфликт разгорелся между посетителями кафе на востоке столицы. Во время потасовки мужчина бросил тарелку и убил своего обидчика. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

«В ночь на 5 февраля 2023 года в ресторане на Сокольнической площади один из посетителей в ходе конфликта причинил осколком тарелки другому посетителю резаные раны, в том числе шеи», — сообщили в ведомстве.

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Как уточнил источник РЕН ТВ, истекающего кровью пострадавшего отвезли в больницу, где он умер на операционном столе.

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Днем нападавший пришел к полицейским с повинной. Правоохранители его задержали.

В ближайшее время суд решит вопрос о заключении нападавшего под стражу. Правоохранители завели уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Все материалы передадут суду.