24 июля 2023, 15:30
Оскандалившегося экс-военкома Одесской области задержали в Киеве
ГБР Украины: экс-военкома Одесской области Борисова задержали в Киеве по делу о коррупции
Экс-главу Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова задержали в Киеве по делу о коррупции. Об этом сообщило Государственное бюро расследований Украины в своем Telegram-канале.
Бывшему военкому Одесской области 22 июля предъявили обвинения в незаконном обогащении и умышленном уклонении от службы. Экс-чиновник пытался скрыться от следствия с помощью элементов конспирации, его активно разыскивали два дня, указали в ГБР.
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«Он был обнаружен и задержан в Киеве», — сообщили в ведомстве.
Сотрудники Госбюро расследований попросят оставить Борисова под стражей без возможности внесения залога, сообщил «Царьград». Такое решение приняли из-за попыток бывшего военкома избежать правосудия.
Экс-чиновник оказался в центре скандала после того, как его семья приобрела люксовые автомобили и недвижимость в Испании на общую сумму около четырех миллионов долларов. Официальные заработки обвиняемого и его семьи не покрывали такие расходы.
Президент Украины Владимир Зеленский еще 23 июня распорядился уволить Борисова. Украинский лидер также напомнил о проверке территориальных центров комплектования — аналогов российских военкоматов.
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