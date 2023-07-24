Криминал 24 июля 2023, 15:30 Оскандалившегося экс-военкома Одесской области задержали в Киеве ГБР Украины: экс-военкома Одесской области Борисова задержали в Киеве по делу о коррупции Pxhere

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Экс-главу Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова задержали в Киеве по делу о коррупции. Об этом сообщило Государственное бюро расследований Украины в своем Telegram-канале.

Бывшему военкому Одесской области 22 июля предъявили обвинения в незаконном обогащении и умышленном уклонении от службы. Экс-чиновник пытался скрыться от следствия с помощью элементов конспирации, его активно разыскивали два дня, указали в ГБР.

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«Он был обнаружен и задержан в Киеве», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники Госбюро расследований попросят оставить Борисова под стражей без возможности внесения залога, сообщил «Царьград». Такое решение приняли из-за попыток бывшего военкома избежать правосудия.

Экс-чиновник оказался в центре скандала после того, как его семья приобрела люксовые автомобили и недвижимость в Испании на общую сумму около четырех миллионов долларов. Официальные заработки обвиняемого и его семьи не покрывали такие расходы.

Президент Украины Владимир Зеленский еще 23 июня распорядился уволить Борисова. Украинский лидер также напомнил о проверке территориальных центров комплектования — аналогов российских военкоматов.