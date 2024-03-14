Криминал 14 марта 2024, 12:04 Оскандалившаяся владелица кофейни в Люберцах сбежала от уголовного дела за границу Выгнавшая бойца СВО владелица кофейни в Люберцах переехала в Грузию РИА «Новости»

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Выгнавшая участника спецоперации владелица сети кофеен в Люберцах уехала из России и устроилась работать рядовым бариста. Она рассказала об этом в Telegram-канале «Твитанула на эмиграцию».

Девушка объявила 6 марта об отъезде заграницу. Она сообщила, что закрыла бизнес, кофейни Strong Coffee прекратили свое существование.

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«Пишу этот пост не из России, потому что внезапно было принято решение уехать. <…> Дом свой люблю, но считаю, что лучше на расстоянии живая и здоровая, чем моя маман носит сухари в СИЗО», — сказала она.

Бывшая бизнесвумен поселилась в Тбилиси и устроилась на работу бариста. Она пожаловалась на предвзятое отношение к русским при аренде жилья и враждебные надписи на стенах, рассказала о трудностях при переводе денег и открытии счета.

На родине девушку оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию армии. Она выгнала участника СВО из кофейни за нецензурную лексику и рассказала об этом в соцсетях. Следком возбудил уголовное дело, ей грозит до пяти лет тюрьмы.