    04 марта 2020, 17:33

    Осетинский депутат пожаловался на вымогателей. Он лишился 10 млн рублей

    Андрей Иванов, Мария Еремина

    Депутат Ахсарбек Гулаев лишился десяти миллионов рублей. Он был вынужден отдать их трем вымогателям. Инцидент произошел еще в мае 2018 года. Спустя почти два года он решил обратиться за помощью в полицию.
    Осетинский депутат пожаловался на вымогателей. Он лишился 10 млн рублей

    Как сообщил «360» информированный источник, мужчины, которых депутат обвиняет в вымогательстве, потребовали от Гулаева круглую сумму прямо возле его дома. Ему и членам его семьи грозили физической расправой, поэтому мужчина решил принять условия вымогателей и по частям отдал им всю сумму.

    В ноябре 2018 года года с территории его агрофирмы эти же люди вывезли пять грузовиков зерна кукурузы — ввсего более 250 тонн. В заявлении Гулаев упомянул еще двух человек, через которых он передавал деньги

    Ранее СМИ сообщили, что в конце января 2020 года кто-то обстрелял машину депутата возле его дома. К счастью, в ней никого в тот момент не было.