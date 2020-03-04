Осетинский депутат пожаловался на вымогателей. Он лишился 10 млн рублей

Депутат Ахсарбек Гулаев лишился десяти миллионов рублей. Он был вынужден отдать их трем вымогателям. Инцидент произошел еще в мае 2018 года. Спустя почти два года он решил обратиться за помощью в полицию.

Как сообщил «360» информированный источник, мужчины, которых депутат обвиняет в вымогательстве, потребовали от Гулаева круглую сумму прямо возле его дома. Ему и членам его семьи грозили физической расправой, поэтому мужчина решил принять условия вымогателей и по частям отдал им всю сумму.

В ноябре 2018 года года с территории его агрофирмы эти же люди вывезли пять грузовиков зерна кукурузы — ввсего более 250 тонн. В заявлении Гулаев упомянул еще двух человек, через которых он передавал деньги

Ранее СМИ сообщили, что в конце января 2020 года кто-то обстрелял машину депутата возле его дома. К счастью, в ней никого в тот момент не было.